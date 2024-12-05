В Тяжинском округе состоялась военно-патриотическая игра «Дорога победителей»

В детском загородном оздоровительном лагере «Олимпиец» собрались команды юнармейцев Тяжинских средних школ № 2 и № 3, Новопокровской основной школы, Итатской средней школы имени Т. Ф. Данкевич, гимназии № 2 города Мариинска, Анжеро-Судженского городского округа, Красноярской СШ Ижморского округа, дома детского творчества Тисульского округа.

Военно-патриотическая игра «Дорога победителей» посвящена воину-земляку, Герою Кузбасса Николаю Ивановичу Масалову и прошла в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Юнармейцев ждали различные испытания – ВФСК «ГТО», военная подготовка «Отчизны верные сыны», военно-прикладные и технические виды спорта «Мастер», творческий конкурс «Моя малая родина». Самым запоминающимся моментом для ребят стал марш-бросок.

Каждый соревновательный день завершался различными мероприятиями. Для участников игры их организовали представителями Движения первых, педагоги Тяжинского центра дополнительного образования и центра национальных культур – филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности.

По итогам военно-патриотической игры первое место и кубок победителя завоевала команда «Ирбис» Тяжинской средней школы № 2. На втором месте команда «Барс» Тяжинской средней школы № 3. Третье место досталось команде «Юность» гимназии № 2 города Мариинска.

Команды получили награды и сертификаты. Знаком «Юнармейская доблесть 3 степени» награждены Александр Невчеснюк и Алина Тимошенко (команда «Барс»). За постоянное участие в игре и подготовку юнармейцев юбилейными медалями «100 лет со дня рождения Героя Кузбасса Н. И. Масалова» награждены гости - руководители команд.

Фото: администрация Тяжинского муниципального округа