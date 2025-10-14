Владимир Мединский и Илья Середюк открыли памятник полководцу Михаилу Кутузову в Новокузнецке

Помощник Президента РФ, председатель РВИО, 1-й секретарь Союза писателей России Владимир Мединский и губернатор Кузбасса Илья Середюк приняли участие в открытии памятника великому полководцу Михаилу Кутузову в Новокузнецке.

«Мы не должны забывать отдавать должное подвигу наших предков, их достижениям, перед которыми меркнут всевозможные распиаренные свершения европейских деятелей. Кутузов занимает особое место в нашей истории. Его стратегический гений позволил соединить силу русского государства и всего народа, перечеркнуть успехи армии, которая перед этим покорила Европу и не знала поражений. Установка памятника Кутузову — прекрасный пример исторической справедливости и наглядная популяризация нашей истории», — отметил Владимир Мединский.

Губернатор Кузбасса подчеркнул, что появление памятника легендарному генерал-фельдмаршалу именно в Новокузнецке — не случайность.

«История города тесно связана с его именем. Предок полководца, Федор Голенищев-Кутузов, служил воеводой Кузнецкого острога, а сама улица получила название в честь награждения Кузнецкого металлургического комбината орденом Кутузова I степени. Монумент Михаилу Илларионовичу Кутузову станет воплощением нашей исторической памяти. Он будет стоять века и напоминать жителям Новокузнецка и гостям города о силе духа, мужестве и мудрости нашего великого народа!» — подчеркнул губернатор Илья Середюк.

Памятник возведен на пересечении улицы Кутузова и проспекта Курако. Скульптура высотой 3,2 метра установлена на гранитном постаменте высотой 4,2 метра с опоясывающим бронзовым горельефом. Полководец изображен со шпагой в правой руке и Смоленской иконой Божией Матери — в левой. Это воплощение не только ратной, но и духовной силы Отечества. Ногами Кутузов попирает французский штандарт с орлом и инициалами императора Наполеона. Поверженные знамена — символ поражения не только наполеоновской Франции, но и ее многочисленных союзников. На горельефах постамента образно представлены две эпохи — две Отечественные войны: 1812 и 1941-1945 гг.

Михаил Илларионович Кутузов был похоронен в Казанском соборе в Санкт-Петербурге. Золотая шпага с алмазами и лавровыми венками из изумрудов была почетной наградой, врученной Михаилу Кутузову после Бородинского сражения.

Открытие монумента стало частью Всероссийского военно-исторического форума «Михаил Кутузов — история великих побед», который проходит в Кузбассе.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса