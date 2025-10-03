Воспитанники Росгвардии из Кемерова приняли участие в городской Ассамблее Героев

В Кемерове состоялась городская Ассамблея Героев, приуроченная ко Дню воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией. Мероприятие прошло на базе школы № 14 в рамках муниципального проекта «История Героя» и объединило школьников, юнармейцев, кадет, юных музееведов и семьи участников специальной военной операции. В числе участников встречи были и воспитанники школы № 74 города Кемерово – кадеты Росгвардии и учащиеся, чьи отцы выполняют задачи в зоне СВО.

Гостями Ассамблеи стали преподаватель физической культуры, ветеран боевых действий и участник СВО Антон Чувашов, боец разведывательного батальона 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской бригады, член региональной общественной организации «Кузбасский Союз ветеранов СВО» Иван Курасов, а также военнослужащий 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, прошедший путь от стрелка-зенитчика до заместителя командира взвода, Никита Митрияшин.

С приветственным словом к присутствующим обратился заместитель главы города Кемерово по социальным вопросам Олег Коваленко, отметивший значительный вклад кемеровчан в защиту Родины и подчеркнувший важность диалога ветеранов и молодежи в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Во время встречи говорили о настоящем героизме, патриотизме, фронтовой дружбе и значении добровольческого движения. Участники боевых действий поделились с ребятами личным опытом службы, рассказали о боевых товарищах и особенностях военной службы. Кадеты школы № 74 активно участвовали в беседе, задавали гостям вопросы, проявляли живой интерес к их рассказам и выразили благодарность за возможность общения с героями нашего времени.

Фото: Росгвардия