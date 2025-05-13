Врачи провели массовую акцию в рамках Недели борьбы с артериальной гипертонией

Посетители кемеровского торгового центра смогли узнать свои цифры артериального давления в ходе акции "Контролируйте давление. Живите дольше". Организаторами мероприятия выступили Кузбасский центр общественного здоровья и медицинской профилактики, а также волонтеры-медики.

Всем желающим врачи измеряли артериальное давление, насыщение крови кислородом, окружность талии для расчёта ИМТ (индекса массы тела), консультировали о факторах риска развития артериальной гипертонии и раздавали информационные материалы.

Волонтеры-медики предлагали участникам акции заполнить анкеты самоконтроля риска инсульта и инфаркта.

Мероприятие прошло в рамках поддержки объявленной Минздравом России Недели борьбы с артериальной гипертонией - с 12 по 18 мая 2025 года.

Фото: Кузбасский центр общественного здоровья и медицинской профилактики