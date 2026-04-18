«Южный Кузбасс» провел экскурсии для студентов
Специалисты угольной компании «Южный Кузбасс» провели экскурсии для студентов техникума на промышленные объекты угольного разреза.
Перед посещением производственных объектов студенты прошли обязательный инструктаж по охране труда и получили средства индивидуальной защиты.
В административно-бытовом комбинате разреза «Красногорский» большой интерес экскурсантов вызвал кабинет начальника смены с многочисленными графиками и компьютеризированной диспетчерской системой, связанной с бортовыми компьютерами и навигационными системами, установленными на горном оборудовании.
В ремонтном боксе студентам показали процесс ремонта специализированной техники: электрогазосварщик занимался наплавкой металла на опорное колесо – ключевой элемент гусеничного хода, обеспечивающий перераспределение веса электрического экскаватора.
В электроремонтном участке «Южного Кузбасса» студенты познакомились с работой токаря, токаря-расточника, фрезеровщика, строгальщика, электрогазосварщика и кузнеца, а также понаблюдали за процессом изготовления кулачковой муфты. Экскурсанты с интересом осматривали электродвигатели, детали для восстановления оборудования открытой добычи угля и обогащения, интересовались их назначением.
Вторая часть экскурсии началась с поездки на вахтовом автомобиле на производственную площадку разреза «Красногорский». Уже на месте преподаватель техникума смог провести почти полноценный урок в полевых условиях: вместо плакатов и макетов наглядным материалом выступил реальный гусеничный экскаватор.
«Для будущих электромехаников каждый выезд на действующий участок горных работ предприятий открытой добычи угля – полезное мероприятие. По окончании экскурсии, думаю, у каждого сформировалась чёткая картина того, как функционирует разрез, а также пришло понимание, что вся та теория, которую ребята несколько лет постигали на лекциях, – не отвлечённые, а каждый день применяемые горняками знания», – поделилась преподаватель дисциплин специального цикла Междуреченского горностроительного техникума Галина Синючкова.
Фото: ПАО «Южный Кузбасс»