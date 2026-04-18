Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Жители микрорайона «5 ферма» Орджоникидзевского района встретились с полицейскими

Сход граждан организовали сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка.

Из этого микрорайона часто поступают жалобы на бесконтрольное передвижение мотоциклов по улицам посёлка, а буквально на выходных двое несовершеннолетних на мотоцикле сбили женщину-пешехода.  Естественно, водительского удостоверения юный водитель не имел. Более того, и сам, и его несовершеннолетний пассажир были без мотошлемов.

Сотрудники Госавтоинспекции на этом примере объяснили, к чему могут привести такие развлечения детей на мотоциклах. Рассказали об уголовной и административной ответственности как детей, так и самих родителей в подобных случаях.  Для наглядности всем раздали листовки-памятки о требованиях Правил дорожного движения, которые предъявляются для водителей мотоциклов.

 

 

 

Фото: ГИБДД г. Новокузнецка Кемеровской области

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
08/05/2026
Общество
Новокузнецк
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus