Жители микрорайона «5 ферма» Орджоникидзевского района встретились с полицейскими

Сход граждан организовали сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка.

Из этого микрорайона часто поступают жалобы на бесконтрольное передвижение мотоциклов по улицам посёлка, а буквально на выходных двое несовершеннолетних на мотоцикле сбили женщину-пешехода. Естественно, водительского удостоверения юный водитель не имел. Более того, и сам, и его несовершеннолетний пассажир были без мотошлемов.

Сотрудники Госавтоинспекции на этом примере объяснили, к чему могут привести такие развлечения детей на мотоциклах. Рассказали об уголовной и административной ответственности как детей, так и самих родителей в подобных случаях. Для наглядности всем раздали листовки-памятки о требованиях Правил дорожного движения, которые предъявляются для водителей мотоциклов.

