Кузбасские росгвардейцы оказали помощь пострадавшему в ДТП мужчине

Сотрудники Ленинска-Кузнецкого филиала вневедомственной охраны Росгвардии в составе старших сержантов Ивана Коноплева и Владимира Шаповалова оказали помощь пострадавшему в ДТП водителю.

В утреннее время, двигаясь по дороге Полысаево – Ленинск-Кузнецкий, росгвардейцы стали свидетелями ДТП с участием иномарки и автобуса. Стражи правопорядка обследовали место происшествия, убедились, что все участники дорожной ситуации и пассажиры автобуса выбрались из транспортных средств самостоятельно и обезопасили участок дороги. Кроме этого, сотрудники вневедомственной охраны вызвали на место бригаду скорой медицинской помощи для пострадавшего водителя «Мерседес-Бенц Джи 500» и помогли медикам погрузить потерпевшего на борт автомобиля медицинской службы.

Водитель был госпитализирован в ближайшее медицинское учреждение. Убедившись в безопасности остальных участников ДТП, росгвардейцы вернулись на маршрут патрулирования.

Фото: Росгвардия