Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Кузбасские росгвардейцы оказали помощь пострадавшему в ДТП мужчине

 Сотрудники Ленинска-Кузнецкого филиала вневедомственной охраны Росгвардии в составе старших сержантов Ивана Коноплева и Владимира Шаповалова оказали помощь пострадавшему в ДТП водителю.

В утреннее время, двигаясь по дороге Полысаево – Ленинск-Кузнецкий, росгвардейцы стали свидетелями ДТП с участием иномарки и автобуса. Стражи правопорядка обследовали место происшествия, убедились, что все участники дорожной ситуации и пассажиры автобуса выбрались из транспортных средств самостоятельно и обезопасили участок дороги. Кроме этого, сотрудники вневедомственной охраны вызвали на место бригаду скорой медицинской помощи для пострадавшего водителя «Мерседес-Бенц Джи 500» и помогли медикам погрузить потерпевшего на борт автомобиля медицинской службы.

 Водитель был госпитализирован в ближайшее медицинское учреждение. Убедившись в безопасности остальных участников ДТП, росгвардейцы вернулись на маршрут патрулирования.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
26/05/2023
Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus