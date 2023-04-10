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В Тяжине прошел окружной смотр добровольных пожарных команд

Традиционный смотр сил и средств сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций состоялся на территории 4-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу.
На ежегодный смотр сил и средств собрались добровольные пожарные команды. Специализированная техника, инструменты и оборудование – все готово к оперативному реагированию в случае угрозы паводка или пожара.
В смотре было задействовано 12 единиц техники и 50 человек – специалисты коммунальной сферы, спасатели, социальные работники, медики, полицейские.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
10/04/2023
Общество
Тяжин

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