В Тяжине прошел окружной смотр добровольных пожарных команд

Традиционный смотр сил и средств сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций состоялся на территории 4-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу.

На ежегодный смотр сил и средств собрались добровольные пожарные команды. Специализированная техника, инструменты и оборудование – все готово к оперативному реагированию в случае угрозы паводка или пожара.

В смотре было задействовано 12 единиц техники и 50 человек – специалисты коммунальной сферы, спасатели, социальные работники, медики, полицейские.