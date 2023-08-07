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Обогатители «Южного Кузбасса» встретились на турнире памяти Опекунова

Угольная компания «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») провела традиционный городской турнир по мини-футболу памяти А.А. Опекунова.

В Междуреченске состоялся 15-й турнир по мини-футболу, учрежденный «Южным Кузбассом» в знак уважения к памяти Анатолия Алексеевича Опекунова – директора обогатительной фабрики «Томусинская» с 1970 по 1997 годы. Соревнования проходят ежегодно при поддержке администрации Междуреченского городского округа.

На стадионе «Томусинец» встретились команды управления «Южного Кузбасса», ГОФ «Томусинская», ОФ «Красногорская», ЦОФ «Сибирь», ЦОФ «Кузбасская» и сборная городской администрации. Участники разделились на две подгруппы по три команды и сыграли по две игры. В полуфинал вышли сборные городской администрации, управления «Южного Кузбасса», ЦОФ «Сибирь» и ЦОФ «Кузбасская».

В финале футболисты ЦОФ «Сибирь» подтвердили лидерство прошлого года. Лучшим вратарём турнира признан механик цеха обогащения ЦОФ «Кузбасская» Денис Игнатьев.

«Южный Кузбасс» бережно хранит свои трудовые и спортивные традиции. Участие в турнире памяти Анатолия Алексеевича Опекунова – дело чести для наших обогатителей, и в этом году они вновь показали достойную игру!», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко. 

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

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kuzbassnews.ru
07/08/2023
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