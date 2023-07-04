Росгвардейцы задержали злоумышленницу, которая избила пенсионера глобусом

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал о противоправных действиях в отношении 73-летнего новокузнечанина к многоквартирному дому на улице Тореза. На указанном адресе росгвардейцы задержали 38-летнюю новокузнечанку с признаками алкогольного опьянения, которая может быть причастна к причинению побоев знакомому.

По предварительной информации, в квартире у потерпевшего возник конфликт с предполагаемой виновницей. В результате ссоры новокузнечанка нанесла по голове пенсионеру несколько ударов подставкой от географического глобуса, причинив телесные повреждения. Для пресечения противоправных действий супруга пострадавшего обратилась за помощью в экстренные службы.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную сотрудникам органов внутренних дел. Новокузнечанин был госпитализирован в медицинское учреждение.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пункт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия