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Росгвардейцы задержали злоумышленницу, которая избила пенсионера глобусом

 В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал о противоправных действиях в отношении 73-летнего новокузнечанина к многоквартирному дому на улице Тореза. На указанном адресе росгвардейцы задержали 38-летнюю новокузнечанку с признаками алкогольного опьянения, которая может быть причастна к причинению побоев знакомому.

 По предварительной информации, в квартире у потерпевшего возник конфликт с предполагаемой виновницей. В результате ссоры новокузнечанка нанесла по голове пенсионеру несколько ударов подставкой от географического глобуса, причинив телесные повреждения. Для пресечения противоправных действий супруга пострадавшего обратилась за помощью в экстренные службы.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную сотрудникам органов внутренних дел. Новокузнечанин был госпитализирован в медицинское учреждение.

 Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пункт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
04/07/2023
Происшествия
Новокузнецк
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