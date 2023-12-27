1475 жителей Кузбасса, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, получают различные меры поддержки от Социального фонда России

Сегодня в Кемеровской области проживают 1475 человек, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Среди них — ликвидаторы, люди, эвакуированные в 1986 году из зоны отчуждения, а также граждане из числа детей, родившихся после радиоактивного облучения одного из родителей.

Все они имеют право на ежемесячную денежную выплату. Кроме того, им полагается набор социальных услуг, который включает лекарства и медицинские изделия, путевки на санаторно-курортное лечение и оплату проезда к месту лечения (удерживается из состава ЕДВ). Некоторым категориям чернобыльцев, например, тем, у кого установлена инвалидность, осуществляется одновременно две ежемесячных денежных выплаты — по закону о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и по закону о социальной защите инвалидов. Две ежемесячные выплаты от Отделения СФР по Кемеровской области — Кузбассу получают 509 жителей региона.

Граждане с инвалидностью вследствие чернобыльской катастрофы, приравненные по пенсионному обеспечению к инвалидам вследствие военной травмы, имеют право на установление двух пенсий одновременно — государственной по инвалидности и страховой по старости. Нетрудоспособным членам семьи умерших чернобыльцев также назначаются страховые пенсии по старости (инвалидности) и государственные пенсии по случаю потери кормильца. Кроме того, чернобыльцы получают ежемесячную денежную компенсацию на приобретение продовольственных товаров, ежегодную компенсацию за вред, нанесенный здоровью, и ряд других пособий.

Меры соцподдержки и пенсионное обеспечение чернобыльцев и членов их семей носят заявительный характер. С заявлением на их предоставление можно обратиться лично в клиентские службы СФР, в МФЦ или оформить на портале госуслуг.

С полным перечнем мер соцподдержки можно ознакомиться на сайте Социального фонда России: https://sfr.gov.ru/grazhdanam/social_support/mery_podderzhki/radiation

Фото: ОСФР