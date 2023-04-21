Губернатор Кузбасса расширил перечень граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, в перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, вошли некоторые близкие родственники участников специальной военной операции, выполняющих возложенные на них задачи.

6 апреля 2023 года Губернатор Кемеровской области – Кузбасса дополнил статью 4 Закона Кемеровской области «Об оказании бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан Российской Федерации».

Согласно дополнению, наряду с проживающими на территории Кемеровской области – Кузбасса непосредственными участниками специальной военной операции с 18 апреля 2023 года право на получение бесплатной юридической помощи имеют проживающие на территории Кузбасса дети, родители, супруги, пасынки (падчерицы) участников специальной военной операции, выполняющих возложенные на них задачи на дату обращения за бесплатной юридической помощью.

Напомним, что на территории Кузбасса деятельность по оказанию бесплатной юридической помощи осуществляет, в частности, государственное казённое учреждение «Государственное юридическое бюро Кузбасса». Также на сайте Адвокатской палаты Кемеровской области – Кузбасса размещён список кузбасских адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи, закреплённых по судебных районам региона.

Фото из открытых источников