Кассационный суд вновь подтвердил законность требований к мариинским властям о местах площадок для выгула животных

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда, в Кузбассе органы местного самоуправления Мариинского округа продолжили оспаривать решения судебной власти о возложении обязанности определения мест и обустройства площадок для выгула животных со сроком исполнения до 1 сентября 2023 года.

Напомним: ранее решением Мариинского городского суда Кемеровской области на администрацию Мариинского муниципального округа в Кузбассе была возложена обязанность в срок до 1 сентября 2023 года определить места для выгула животных на территории округа, и совместно с Управлением жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи обустроить площадки для выгула животных в соответствии с действующими правилами и нормативами.

Не согласившись с этим решением, административные ответчики тогда безрезультатно для них обжаловали его в Кемеровский областной суд.

Позже администрация Мариинского муниципального округа продолжила судебные тяжбы, упорно не соглашаясь с административными исковыми требованиями, ранее заявленными прокурором Мариинска. Однако Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в декабре прошлого года подтвердил законность выводов нижестоящих судов.

Но в апреле 2023 года с кассационной жалобой, поданной в тот же Восьмой кассационный суд общей юрисдикции, обратился второй ответчик по делу: Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Мариинского муниципального округа.

В очередной кассационной жалобе по делу кассатор поставил вопрос об отмене судебных актов судов первой и апелляционной инстанций. По его мнению, действующим законодательством не установлена прямая обязанность органов местного самоуправления в части правового регулирования вопросов размещения и содержания площадок для выгула. А свод правил «Планировка и застройка городских и сельских поселений» (в части размещения площадок общего пользования) с учётом плотности застройки Мариинска носят рекомендательный, а не обязательный характер.

Однако судебная коллегия по административным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции на днях вновь подтвердила законность выводов нижестоящих судов.

«… Организация и устройство мест для выгула домашних животных относятся к элементам благоустройства населённого пункта и находятся в компетенции органов местного самоуправления. Доводы об имеющейся плотности застройки жилых зон не могут являться основанием для освобождения от соблюдения законодательства в части организации благоустройства территории муниципального округа», – говорится в кассационном определении суда.

В результате кассационная жалоба ответчика 10 мая 2023 года была оставлена без удовлетворения.

В срок до 1 сентября администрация Мариинского муниципального округа обязана определить места для выгула животных на территории округа, и совместно с Управлением жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи обустроить площадки для выгула животных в соответствии с действующими правилами и нормативами.

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