Новокузнечанин заплатит штраф за плевок

Прокуратура Центрального района Новокузнецка провела проверку по обращению местного жителя о нарушении его прав. В ходе проверки установлено, что мужчина 1966 года рождения на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений оскорбил мужчину, выражался грубой нецензурной бранью, совершил плевок в его сторону, что противоречит общепринятым нормам морали и нравственности и унижают честь и достоинство потерпевшего.

Прокурором Центрального района г. Новокузнецка в отношении виновного лица вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление).

На основании материалов прокурорской проверки суд привлек мужчину к административной ответственности и назначил штраф в размере 3 000 рублей.

Фото: Прокуратура Кемеровской области