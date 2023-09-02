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В образовательных организациях Тяжинского округа дан старт новому учебному году

Глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров, его заместители, представители депутатского корпуса и правоохранительных органов побывали в школах. Поздравили ребят, родителей и педагогов с Днем знаний. Образовательные организации получили замечательные подарки от местных властей – сертификаты на приобретение спортивного инвентаря.
В этом году в муниципалитете за парты сели более 2600 учеников, в том числе 219 первоклассников. В Тяжинском агропромышленном техникуме к занятиям приступили 437 студентов, из них 130 первокурсников.
В Тяжинском агропромышленном техникуме торжественная линейка, посвященная Дню знаний, началось с церемонии поднятия Государственного флага Российской Федерации, Кемеровской области – Кузбасса, Тяжинского муниципального округа. Право поднять флаги предоставили группе юнармейского отряда техникума.
К студентам и преподавателям обратились глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров, директор Тяжинского агропромышленного техникума Олег Алексеевич Белинский и ветеран профессионального образовательного учреждения Иван Степанович Лунёв.
Председатель культурно-массового отдела студенческого совета техникума Кристина Лапицкая прочла для первокурсников стихотворение. Самодеятельные артисты вокальной студии «Акцент» подарили всем присутствующим песню.
После окончания торжественной линейки в Тяжинском агропромышленном техникуме глава муниципалитета В. Е. Серебров провел встречу с преподавателями.
Специалисты учреждений культуры клубного типа Тяжинского округа Кемеровской области – Кузбасса провели театрализованные, игровые, развлекательные программы, конкурсы рисунков, акции-поздравления детей и педагогов с праздником. Ребята с удовольствием принимали участие в конкурсах и викторинах.

 

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
02/09/2023
Образование
Тяжин
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