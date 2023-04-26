Житель Кузбасса доказал в суде, что не занимал деньги у микрофинансовой компании

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, московская коллекторская компания «Айди Коллект» обратилась в суд с иском к жителю Мариинска о взыскании задолженности по микрозайму, процентов и штрафа. Но мариинец, узнав об этом, обратился в суд со встречным иском о признании договора микрозайма незаключённым…

Из материалов гражданского дела следует, что в конце октября 2021 года в одной из микрофинансовых компаний на имя 40-летнего мариинца был оформлен договор микрозайма на сумму 7 тысяч рублей. Через полгода началась череда передач этого долга различным коллекторским агентствам, и в итоге право требования долга с заёмщика получила коллекторская компания «Айди Коллект». К этому времени долг мариинца по договору микрозайма увеличился в 2,5 раза, и коллекторы обратились в суд с требованием взыскания образовавшейся задолженности.

Но мариинец, не согласившись с требованиями коллекторского агентства, подал встречный иск, требуя признать договор микрозайма незаключённым, так как на его телефонный номер никогда не приходило SMS-сообщение с кодом подтверждения заключения договора займа. Не поступал на его банковский счёт и сам микрозайм.

Рассмотрев дело, суд установил, что действительно в конце октября между микрофинансовой компанией «Мани Мен» и жителем Мариинска был заключён договор микрозайма со сроком возврата 21 день с процентной ставкой 365% годовых.

Однако номер телефона, указанный в анкете клиента микрофинансовой компании, принадлежит не мариинцу, а его жене, что было подтверждено оператором сотовой связи. Более того, в материалах дела имеется информация ПАО «Сбербанк», согласно которой в день заключения договора займа на банковский счёт мариинца деньги от микрофинансовой компании не поступали, а были переведены на банковский счёт его родственника.

Оценив имеющиеся в деле доказательства, суд пришёл к выводу о том, что коллекторская компания не доказала факт передачи мариинцу денежных средств по договору займа. О существовании задолженности мариинец узнал, когда ему стали поступать звонки с требованием погашения долга.

«Сам по себе факт составления договора займа не свидетельствует о его заключении, поскольку для возникновения заёмных обязательств правовое значение имеет факт передачи денежных средств, который стороной истца доказан не был», – говорится в решении суда.

В результате суд отказал коллекторской компании в удовлетворении иска, удовлетворив при этом требования мариинца, признав договор микрозайма незаключённым.

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