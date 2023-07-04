Жительница Кузбасса самовольно переоборудовала систему отопления в своей квартире

Как рассказали «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, жительница Мариинска, проживая на втором этаже двухэтажного дома, самовольно заменила в своей квартире трубы отопления диаметром 20 мм на 25-миллиметровые трубы. Это привело к понижению температуры воздуха в квартире соседа, проживающего этажом ниже. Не добившись от соседки добровольного восстановления системы отопления, мариинец обратился в суд за защитой своих прав…

В ноябре 2022 года в Мариинский городской суд Кемеровской области обратился местный житель с требованием обязать соседку, проживающую этажом выше, привести самовольно переустроенное жилое помещение в первоначальное состояние.

Из материалов дела следует, что у проживающего на первом этаже двухэтажного дома мужчины зимой 2022 года в квартире стало холодно. По этому поводу он обратился в управляющую компанию, которая после обращения неоднократно производила сброс воздуха системы отопления, что не дало результатов. Было решено произвести осмотр квартир, в результате которого обнаружилось, что в квартире этажом выше изменён конструктив системы отопления. Подводы к регистрам с диаметром 20 мм оказались заменены на 25-миллиметровый диаметр.

Жительница этой квартиры подтвердила, что в 2020 году в её квартире было холодно. По её словам, управляющая компания бездействовала, и она самостоятельно без соответствующего разрешения наняла людей, которые заменили ей трубы с диаметра 20 мм на диаметр 25 мм.

Устно хозяйке данной квартиры было указано на устранение выявленных изменений конструктива в системе отопления в первоначальное состояние. Но она отказывалась это делать, предложив соседу самому заменить трубы отопления на 25-миллиметровые.

После этого житель Мариинска и обратился в суд.

В ходе рассмотрения дела суд назначил судебную строительно-техническую экспертизу, которая показала, что изменённый конструктив системы отопления в квартире второго этажа является причиной нарушения циркуляции теплоносителя в системе отопления квартиры первого этажа. Установка подводящих к радиаторам труб большего диаметра приходит к тому, что в квартире, расположенной этажом ниже, понижается температура воздуха в помещении.

При этом в судебное заседание не было предоставлено каких-либо документов, подтверждающих законность переустройства системы отопления.

В результате суд удовлетворил исковые требования собственника квартиры, проживающего на первом этаже.

Соседка со второго этажа обязана за свой счёт восстановить систему теплоснабжения в своей квартире с помощью специалистов управляющей компании в течение месяца со дня вступления в законную силу решения суда.

Также она обязана возместить истцу судебные расходы за проведение экспертизы и оплату государственной пошлины: всего в размере 35 тысяч 300 рублей.

Фото из открытых источников